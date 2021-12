Rozwiązania IoT w biznesie - Przykłady

Na początku warto wyjaśnić czym w ogóle jest IoT, a więc Internet of Things(Internet rzeczy) to cyfrowa sieć, która jest tworzona przez połączone ze sobą urządzenia. Zachodzi wówczas gromadzenie i przetwarzanie danych między sobą. Zatem jakie rozwiązania IoT zachodzą w biznesie. Przykładem mogą być kawiarnie Starbucks, które mają być wyposażone w ekspresy do kawy, które wykorzystują czujniki sensory do monitorowania jakości wody, temperatury napoju oraz innych parametrów. Wszystkie dane są przesyłane do chmury z każdej kawiarni, następnie są analizowane i wykorzystywane przez mechanizmy uczenia maszynowego.

Dodatkowe informacje dotyczące rozwiązań IoT w biznesie

Kolejnym przykładem może być zastosowany przez firmę Inventia system Agreus, który ma za zadanie monitorować warunki klimatyczne oraz wilgotność gleby i w razie potrzeby uruchamiać system nawadniania. Dzięki tego typu systemie IoT jesteśmy w stanie zaplanować oraz nadzorować zużycie wody przez systemy nawadniające.

Gdzie dowiem się więcej?

Aby dowiedzieć się więcej na temat Internetu rzeczy oraz jakie jeszcze są rozwiązania IoT w biznesie zachęcamy do odwiedzenia blogu firmy IT Vision. Dowiemy się z niego, również o Azure IoT. Zapraszamy !