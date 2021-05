Microsoft Dynamics 365 - Co warto wiedzieć?

System Microsoft Dynamics 365 przechowuje wszystkie dane firmy w chmurze. Również dzięki rozwiązaniu chmurowym mają Państwo możliwość udostępniania danych firmy w jednym miejscu. Za jego pomocą dokonają Państwo analizy danych w najważniejszych obszarach firmy m. in. obsługi klienta czy sprzedaży. Rozwiązanie jest w pełni elastyczne i łatwo skalowalne dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta.

Funkcjonalności Microsoft Dynamics 365

Zarządzanie najważniejszych obszarami przedsiębiorstwa w wielu aspektach. Dzięki temu możemy znacząco polepszyć efektywność oraz wydajność firmy. Aplikacja jest kompatybilna zarówno z komputerem jak i tabletem czy smartfonem.

Dużą zaletą Microsoft Dynamics 365 jest wbudowana sztuczna inteligencja, która pomaga w szacowaniu i prognozowaniu sprzedaży oraz zużycia zapasów na kolejne miesiące. Rozwiązanie bazuje na danych firmy i dokonuje szczegółowej analizy na różnych obszarach.

Metody wdrożenia systemu

Jest kilka typów wdrożenia systemu Microsoft Dynamics 365 m. in. SaaS jest to wdrożenia oparte na rozwiązaniu chmurowym, on premise jest to tradycyjna metoda, która polega na instalacji systemu w infrastrukturze IT przedsiębiorstwa. Hybryda jest połączeniem wcześniej wspomnianych modeli. Dodatkowo warto wspomnieć, że tak duże możliwości co do konfiguracji i dostosowania systemu do potrzeb klienta sprawiają, że to rozwiązanie jest szyte na miarę.